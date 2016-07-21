«نيابة الأقصر» تستدعي أفراد الأمن بعد سرقة أوراق 24 قضية من المحكمة

كتب - مراسل «ONA»

أمرت نيابة مركز إسنا برئاسة المستشار محمد عبد المنعم، وبإشراف المستشار أحمد عبد الرحمن المحامى العام لنيابات الأقصر بتفريغ كاميرات المراقبة بمحكمة الأسرة بإسنا في إطار التحقيقات الجارية في سرقة أوراق 24 قضية .

وقررت النيابة انتداب فريق الأدلة الجنائية لمعاينة الموقع ورفع البصمات، كما استدعت أفراد الأمن المكلفين بحراسة المحكمة لسماع أقوالهم في القضية .

وشهدت محكمة الأسرة بمركز إسنا جنوب الأقصر، أمس الأربعاء، اختفاء أوراق 24 قضية نفقة شرعية من دولاب الأوراق بالمحكمة في ظروف غامضة .