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الحكومة الليبية تندد بعدم تنسيق فرنسا لتواجدها العسكري

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الحكومة الليبية تندد بعدم تنسيق فرنسا لتواجدها العسكري الحكومة الليبية تندد بعدم تنسيق فرنسا لتواجدها العسكري

ارشيفية

قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، إن فرنسا لم تنسق معها فيما يتعلق بوجود قوات فرنسية في ليبيا، وإنها لن تفرط في سيادتها وذلك بعد أن أعلنت فرنسا مقتل ثلاثة من جنودها على الأراضي الليبية.

وتوجد فرق من القوات الخاصة من دول من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة على الأرض في غرب ليبيا وفي شرقها.

وقال المجلس الرئاسي للحكومة، في بيان، إنه طلب من فرنسا تفسيرا بعد أن أعلن الرئيس فرانسوا أولوند مقتل الجنود الثلاثة خلال عمليات استخبارات محفوفة بالخطر.

وذكر البيان “يعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن استيائه البالغ لما أعلنته الفرنسية عن تواجد فرنسي في شرق ليبيا دون علم المجلس ودون التنسيق معه”.

وأضاف “وفور صدور الإعلان الفرنسي أجرى المجلس اتصالات مباشرة وعلى أعلى مستوى مع السلطات الفرنسية لمعرفة أسباب وملابسات هذا التواجد وحجمه مطالبين بتفسير وتفاصيل لما وقع من حادث”، وأكد البيان على أنه “لا تنازل مطلقا عن السيادة الليبية”.

ووصف أولاند سقوط طائرة هليكوبتر، بأنه حادث عارض غير أن جماعة مسلحة تقاتل بقيادة إسلاميين ضد قوات حفتر في شرق ليبيا قالت إنها أسقطتها، وقال متحدث عسكري من قوات حفتر في شرق ليبيا، إن الفرنسيين الثلاثة لقوا حتفهم عندما سقطت طائرتهم الهليكوبتر جنوبي مدينة بنغازي.

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