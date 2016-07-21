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باحثون أمريكيون: علاج جديد لمنع الغثيان والقىء الناجم عن العلاج الكيميائى

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باحثون أمريكيون: علاج جديد لمنع الغثيان والقىء الناجم عن العلاج الكيميائى باحثون أمريكيون: علاج جديد لمنع الغثيان والقىء الناجم عن العلاج الكيميائى
كشفت دراسة علمية حديثة أشف عليها باحثون أمريكيون عن دواء جديد لعلاج الزهان ويمنع الناقلات العصبية يمكن أن يقلل من الغثيان والقىء الناجم عن العلاج الكيميائى.

وأوضح الباحث ستيفن باول الأمريكى مكتشف الدواء، خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى مجلة نيو انجلاند جورنال اوف ميديسين، أن عقار "الأولانزابين"، الذى وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” لاستخدامه كعامل مضاد للذهان، منع الغثيان فى المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائى لعلاج السرطان.

وقال باول، "لقد عرفنا منذ وقت طويل أن الغثيان والقىء التى تأتى جنبا إلى جنب مع العلاج الكيميائى هى مشكلة كبيرة وتؤثر على نوعية حياة مرضانا".

وأشار باول من معهد سانفورد للسرطان، أن نتائج هذه الدراسة الجديدة، توفير للأطباء أداة جديدة لتلبية احتياجات أولئك الذين يعالجون من السرطان بشكل أفضل.

ووجد الباحثون أنه فى اليوم الأول بعد العلاج، 74% من المشاركين فى الدراسة لم يصابوا بالغثيان أو القىء عندما يستخدم العلاج الكيميائى مع الأولانزابين، واستمرت فاعليته لمدة 5 أيام بعد العلاج الكيماوى بالنسبة لكثير من المرضى.


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