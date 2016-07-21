إجراءات أمنية مكثفة فى موريتانيا لتأمين قمة القادة العرب

كثفت السلطات الموريتانية من إجراءاتها الأمنية استعدادا لانطلاق القمة العربية السابعة والعشرين التى تعقد فى نواكشوط الاثنين المقبل، حيث قررت غلق بعض الشوارع ومنع وقوف السيارات فى الشوارع الرئيسية وقطع إمدادات الماء والكهرباء أثناء أشغال البناء ورصف الشوارع.

كما قررت السلطات الموريتانية إغلاق المحلات التجارية الكبيرة فى العاصمة نواكشوط خلال أيام انعقاد القمة.

وأبلغت السلطات الموريتانية أصحاب المحلات التجارية فى الأسواق الكبيرة وسط المدينة بهذه الإجراءات التى تدخل فى إطار تنظيم وتأمين تنقلات الوفود المشاركة فى القمة العربية التى تنظم لأول مرة فى موريتانيا.

كما أكد بعض منظمى الحفلات أن السلطات طلبت منهم عدم تنظيم حفلات واجتماعات إلى حين الانتهاء من أشغال القمة العربية، خاصة فى القاعات المتواجدة بحى "تفرغ زينة" الراقى حيث يقيم اغلب ضيوف القمة.

وتواصل موريتانيا استعداداتها لاستقبال القادة العرب، ووعدت السلطات الموريتانية بتخصيص استقبال كبير لضيوف موريتانيا.

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