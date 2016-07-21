أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

إصابة رضيع مواطن وأمه و7 آخرين في حادث تصادم برأس الخيمة

Google+ Print
إصابة رضيع مواطن وأمه و7 آخرين في حادث تصادم برأس الخيمة إصابة رضيع مواطن وأمه و7 آخرين في حادث تصادم برأس الخيمة

تعرض رضيع مواطن يبلغ من العمر شهرين ووالدته المواطنة التي تبلغ من العمر 30 عاماً لإصابات بليغة فيما تعرض 7 آخرون لإصابات ما بين المتوسطة والبسيطة نتيجة وقوع حادث تصادم قوي بين مركبتيهما على طريق الشهداء برأس الخيمة.

وتفصيلاً، يشير العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام إدارة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث مروري قوي بين مركبتين "وجهاً لوجه" على طريق الشهداء بالإمارة، وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني لمكان البلاغ ، حيث تبين بأن المواطنة كانت تقود مركبتها برفقة طفلها الرضيع و6 أشخاص آخرين بينهم عاملتين من الجنسية الإفريقية ، وحاولت التجاوز من مسارها للمسار الآخر ، إلا أن مركبة أخرى كانت قادمة من الجهة الأخرى ويقودها شخص أوروبي الجنسية، وحاولت تفاديه إلا أنها اصطدمت به وجهاً لوجه مما أسفر عن وقوع إصابات متفرقة للجميع ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، فيما تم تحويل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية