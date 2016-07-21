إصابة رضيع مواطن وأمه و7 آخرين في حادث تصادم برأس الخيمة

تعرض رضيع مواطن يبلغ من العمر شهرين ووالدته المواطنة التي تبلغ من العمر 30 عاماً لإصابات بليغة فيما تعرض 7 آخرون لإصابات ما بين المتوسطة والبسيطة نتيجة وقوع حادث تصادم قوي بين مركبتيهما على طريق الشهداء برأس الخيمة.

وتفصيلاً، يشير العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام إدارة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ، إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة صباح اليوم، يفيد بوقوع حادث مروري قوي بين مركبتين "وجهاً لوجه" على طريق الشهداء بالإمارة، وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني لمكان البلاغ ، حيث تبين بأن المواطنة كانت تقود مركبتها برفقة طفلها الرضيع و6 أشخاص آخرين بينهم عاملتين من الجنسية الإفريقية ، وحاولت التجاوز من مسارها للمسار الآخر ، إلا أن مركبة أخرى كانت قادمة من الجهة الأخرى ويقودها شخص أوروبي الجنسية، وحاولت تفاديه إلا أنها اصطدمت به وجهاً لوجه مما أسفر عن وقوع إصابات متفرقة للجميع ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، فيما تم تحويل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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