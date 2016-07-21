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صور.. ندوة لسيدات طهطا لترشيد استهلاك المياه بسوهاج

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صور.. ندوة لسيدات طهطا لترشيد استهلاك المياه بسوهاج صور.. ندوة لسيدات طهطا لترشيد استهلاك المياه بسوهاج

ندوة لسيدات طهطا حول ترشيد استهلاك المياه

كتب  - مراسل «ONA»

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالتعاون مع جمعية عمر بن الخطاب، ندوة توعوية لسيدات مركز طهطا حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف بدري في تصريحاتٍ صحفيةٍ، اليوم الخميس، أنَّه تم توعية 70 سيدة مشاركة بالندوة بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر واضرارهما على الصحة العامة.

وتابع:” المبادرة تأتي في اطار”حلوة يابلدى” والتى استهدفت مناطق حى راشد والعمرى بمدينة سوهاج وشوارع الثورة والمستشار وصلاح سالم والمرور بمركز طهطا وشارعى عمر مكرم والحرية بمركز جرجا”.

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