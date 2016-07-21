وزير الإسكان: إعفاء من غرامات التأخير على الوحدات السكنية والإدارية والمحال

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت منح تيسيرات للمواطنين المُخصص لهم وحدات سكنية، ومهنية، وإدارية، ومحال تجارية، وعليهم مستحقات مالية لمدة شهرين.

وجاءت التيسرات على النحو التالى: فى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفى حالة سداد 75% من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 70% من غرامات التأخير، أما فى حالة سداد 50% من المديونية المستحقة على العميل فيتم الإعفاء من 45% من غرامات التأخير، وفى حالة سداد 25%من المديونية المستحقة على العميل يتم الإعفاء من 20% من غرامات التأخير، كما يمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة فى نسبة الإعفاء من فوائد التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له اليوم، أن هذه التيسيرات تسرى على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، وفى حالة عدم سداد أى نسبة متأخرات من النسب المذكورة، وانتهاء المهلة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ولا تسرى هذه التيسيرات على كافة الوحدات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء التخصيص.

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