الأرصاد: غدا الطقس معتدل شمالاً مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة ، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، وأما عن حالة البحر الأحمر فمعتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف و الرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

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>الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

>الإسكندرية 22 31

>مطروح 22 30

>بورسعيد 25 31

>دمياط 24 31

>بلطيم 24 32

>الإسماعيلية 25 35

>السويس 25 36

>العريش 20 33

>نخل 20 38

>طابا 22 38

>الطور 28 37

>مرسى علم 27 37

>الغردقة 28 40

>شرم الشيخ 29 38

>رفح 19 32

>كاترين 20 34

>سيوة 24 36

>المنيا 24 38

>الفيوم 25 37

>رأس سدر 26 38

>أبوسمبل 27 41

>وسط الدلتا 25 34

>أسيوط 24 38

>سوهاج 24 39

>الأقصر 27 41

>أسوان 27 42

>شلاتين 27 40

>حلايب 29 38

>الوادى الجديد 25 40

>قنا 26 41

>نويبع 29 35

>السلوم 21 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42

>المدينة 34 46

>الرياض 34 47

>المنامة 33 39

>أبوظبى 33 45

>الدوحة 34 42

>الكويت 36 51

>دمشق 18 37

>بيروت 23 32

>عمان 21 32

>القدس 18 30

>غزة 24 31

>بغداد 34 47

>مسقط 33 40

>صنعاء 17 29

>الخرطوم 30 39

>طرابلس 22 35

>تونس 24 38

>الجزائر 22 33

>الرباط 18 25

>نواكشوط 23 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 13 30

>اسطنبول 21 29

>اسلام اباد 25 34

>نيودلهى 28 35

>جاكرتا 24 32

>بكين 24 31

>كوالامبور 24 32

>طوكيو 22 25

>أثينا 23 33

>روما 18 29

>باريس 17 27

>مدريد 19 33

>برلين 17 28

>لندن 17 25

>مونتريال 22 29

>موسكو 15 22

>نيويورك 24 33

>واشنطن 23 36

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