قوة سورية مدعومة أمريكيا تمهل الدولة الإسلامية 48 ساعة للخروج من منبج

قالت قوة تدعمها الولايات المتحدة تقاتل من أجل إخراج تنظيم "داعش" من منبج اليوم الخميس إنها تمهل التنظيم 48 ساعة للانسحاب من هذه المدينة السورية المحاصرة، وقال بيان للمجلس العسكرى فى منبج إن مقاتلى تنظيم داعش سيتاح لهم مغادرة المدينة سالمين ومعهم أسلحتهم الخفيفة.

وأضاف البيان أن المغادرة يجب أن تتم خلال 48 ساعة وأن هذه المبادرة هى الوحيدة والأخيرة أمام عناصر "داعش" لمغادرة المدينة، والمجلس حليف لتحالف الأكراد والعرب المدعوم من الولايات المتحدة المعروف باسم قوات سوريا الديمقراطية التى تحارب تنظيم الدولة الإسلامية فى شمال سوريا بدعم من ضربات جوية لقوات التحالف بقيادة أمريكية.

وفى الأسابيع الأخيرة نجحت قوات سوريا الديمقراطية فى السيطرة شيئا فشيئا على أحياء غربية فى مدينة منبج بعد أن سيطرت فى وقت قصير على الاراضى المحيطة بالمدينة الشهر الماضى، وقال نشطاء إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الأسبوع بفعل ضربات جوية للمدينة وإلى الشمال منها. وطالب التحالف الوطنى السورى المعارض بوقف الضربات الجوية لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن تلك الحوادث.

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