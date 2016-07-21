7 أطعمة ومشروبات تنقى الجسم من السموم يوميا منها الثوم والتفاح المشوى

بسبب تلوث الهواء وأدخنة السجائر وعوادم السيارات والوجبات الغذائية غير الصحية يحدث تسمم للجسم، وهو ما يؤدى إلى العديد من الأمراض نتيجة عدم انتظام عمل أجهزة الجسم.

يقدم الدكتور "محمد صلاح" أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر، 7 أطعمة ومشروبات تنقى الجسم من السموم، قائلا: "حماية الجسم من السموم التى يتقبلها يوميا يحميها من سلسلة الأمراض الناتجة عنها كأمراض الجهاز الهضمى والتنفسى والأمراض المناعية، ويمكن القيام بتناول هذه المشروبات يوميا لعمل دور حماية كامل للجسم".

وأضاف: "من المشروبات والأطعمة التى تساعدك على تنقية جسمك من السموم، هى..

الثوم: ينقى الدم ويقلل الدهون يعد مضادا حيويا طبيعيا.

أوراق البقدونس يعمل كمدر للبول ومنظف للكلى.

الجرجير، ويمكن تناوله كأوراق خضراء بجانب الطعام أو كعصير يوميا، حيث يعمل كمنقى وقاتل وطارد للنيكوتين من الجسم سواء للمدخنين أو المدخن السلبى، ويعد الجرجير المستخدم الأول فى علاج سموم الجسم وهو يقلل من البلغم ويحارب السرطانات التى يسببها التدخين والدخان، ويحتوى الجرجير المنجنيز والحديد واليود والكالسيوم.

تناول كوب واحد من عصير البرتقال يوميا فى المساء

العسل يعتبر منقيا للدم ويفضل استبداله كمحلى للمشروبات بدلا من السكر الأبيض.

بذور البابونج تستعمل لتطهير الجسم من السموم ويتم تحضيره عن طريق ملء ملعقة كبيرة من البذور وليس الأزهار وتوضع فى وعاء به مقدار ملء كوب ماء ثم يوضع على النار ويترك يغلى لمدة دقيقة ثم يرفع من على النار ويترك حتى يبرد ثم يحلى بالعسل الأبيض الطبيعى ويشرب كاملا ثم يشرب عدة أكواب متتالية حتى تزول حالة التسمم.

التفاح المشوى يفيد فى إزالة ضرر الأدوية السامة وفى حالة تناول شخص ما أدوية سامة عليه شى تفاحة وتناولها وذلك لحين نقل المصاب إلى المستشفى فهى تخفف كثيرا من ضرر السم.

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