السفير الإسرائيلي يقضي عطلته الأسبوعية في تل أبيب

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، السفير “ديفيد جوفرين”، سفير إسرائيل الجديد، متوجهًا إلى تل أبيب، لقضاء عطلته الأسبوعية، طبقًا لما قرره سفراء إسرائيل منذ غلق مقر السفارة الإسرائيلية الشهير على النيل قبل حوالي 3 أعوام ونصف، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن جوفرين، قد أنهى إجراءات سفره من صالة كبار الزوار على متن طائرة إيرسينا المتجهة إلى تل أبيب، لقضاء عطلته الأسبوعية هناك، ثم العودة مع بداية الأسبوع المقبل، لمواصلة شئون عمله من مقر السفارة، والموجود أيضًا بمقر إقامته بعد تعذر العثور على مقر جديد للسفارة .

يذكر أن السفير الإسرائيلي الجديد، وصل الأحد الماضي لتسلم مهام عمله خلفًا للسفير السابق “حاييم كورين”، الذي أنهى عمله لدى مصر الشهر الماضي.