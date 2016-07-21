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بالفيديو.. السيسي: ثورة يوليو نقطة تحول بتاريخ مصر.. وتحية لمحمد نجيب وناصر والسادات

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بالفيديو.. السيسي: ثورة يوليو نقطة تحول بتاريخ مصر.. وتحية لمحمد نجيب وناصر والسادات بالفيديو.. السيسي: ثورة يوليو نقطة تحول بتاريخ مصر.. وتحية لمحمد نجيب وناصر والسادات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ثورة يوليو مثلت نقطة تحول رئيسة فى تاريخ المعاصر، تعبر عن الاستقلال والحرية ونموذج للسعى لحياه أفضل، ضمن مسيرة حمل لواءها رجال أوفياء سنظل أوفياء لهم.

وأضاف ، خلال كلمته فى حفل تخرج دفعات جديدة من الكلية الحربية والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، والمعهد الفنى للتمريض، اليوم الخميس، تحية تقدير للرئيس محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات، تحية تقدير وإعزار لدورهم العظيم فى تحمل أمانة المسؤولية.


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مصر 365

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