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السيسي: "إحنا فى دولة قانون.. واللى يغلط يتحاسب حتى لو رئيس الجمهورية"

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السيسي: "إحنا فى دولة قانون.. واللى يغلط يتحاسب حتى لو رئيس الجمهورية" السيسي: "إحنا فى دولة قانون.. واللى يغلط يتحاسب حتى لو رئيس الجمهورية"
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشعب المصرى للانتباه من محاولات الوقيعة بين المصريين، ردا على الأحداث التى شهدتها محافظة المنيا مؤخرا، مضيفًا فى كلمة له خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة وكليات المعاهد العسكرية: "أنا بتكلم عن الوحدة الوطنية، واتكلمنا أثناء فطار الأسرة المصرية، عن أهمية أن إحنا كمصريين ننتبه قوى لكل المحاولات التى تبذل للوقيعة بين المصريين".

وتابع: "خالوا بالكم إحنا كلنا شركاء فى ، مافيش حد زيادة عن الحد الثانى، مش بس ننطق بيه لكننا كمان عاوزين نمارسه فى تصرفاتنا وردود أفعالنا مع بعضنا البعض، إحنا 90 مليون ولو كل يوم هانشوف حادثة ونتفاعل معها بغير موضوعية هذا لن يكون فى مصلحة الوطن".

واستطرد الرئيس: "النقطة دى فى منتهى الأهمية إحنا كلنا شركاء فى الوطن، ولا يليق بنا أن نقول ده مصرى مسلم وده مصرى مسيحى، ده مصرى له ما لنا وعليه ما علينا، إحنا مش هانقدر نوصل للنقطة دى وتبقى ثقافة وعادات وتقاليد فى سلوكياتنا".

وقال الرئيس: "أرجو أن إحنا كلنا ننتبه لده، وأنا بقول كلنا مؤسسات الدولة وشعب مصر، الضمانة الحقيقة لمصر أن نكون كلنا على قلب رجل واحد، فى مواجهة التحديات التى تقابلنا، وهذه النقطة فى منتهى الأهمية وموضوع لازم نبقى واخدين بالنا فى كل تصرفاتنا وردود أفعالنا، وفى النهاية هناك دولة اسمها دولة القانون، اللى يغلط يتحاسب، مش معقول أن حد يبقى متشكك أن الكلام ده لا ينفذ واللى يغلط يتحاسب بالقانون من أول رئيس الجمهورية لما أغلط اتحاسب لغاية أى مواطن".


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