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السيسي: التحركات المصرية الأخيرة تهدف لكسر جمود عملية السلام فى المنطقة

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السيسي: التحركات المصرية الأخيرة تهدف لكسر جمود عملية السلام فى المنطقة السيسي: التحركات المصرية الأخيرة تهدف لكسر جمود عملية السلام فى المنطقة
قال الرئيس عبدالفتاح ، إن التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات دول المنطقة يعد أمرا ضروريا لاستتباب الأمن والاستقرار فيها، مؤكدا أن فى مقدمة تلك الأزمات هى القضية الفلسطينية.

وأوضح الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كليات والمعاهد العسكرية، أن ما تشهده الآونة الأخيرة من تحرك الجاد، يهدف إلى كسر الجمود الذى خيم على جهود السلام، هو جهد صادق يضع الجميع أمام مسئولياتهم، ويحذر من مغبة التأخر فى تحقيق السلام، ومن مغبة تفاقم الأوضاع، كما يبشر بإيجابيات إحلال السلام وإقرار الحقوق.

ووجه الرئيس السيسى كلمة للشعب المصرى قال فيها: "قادرون معا على تحقيق آمال وطموحات وطننا وأبنائه، بإرادتكم القوية وعملكم الدءوب، وبما أعلمه عن أصالة هذا الشعب وعزيمته ووعيه التام بمحاولات النيل من وحدته الوطنية، وما يتربص بنا من مخاطر الإرهاب والتطرف، وما نواجهه من أزمات فى منطقتنا وتداعياتها.


>-السيسي يشهد محاكاة لتحرير رهائن احتجزهم إرهابيون فى حفل تخرج الكلية الحربية

- السيسى يشهد مشروعات متميزة لخريجى الكلية الحربية والمعاهد الفنية العسكرية

- السيسى يشهد عروض الدراجات البخارية فى حفل تخرج الكلية الحربية

- خريجو الكلية الحربية يرسمون "تحيا مصر" بأجسادهم فى حفل التخرج بحضور السيسى

- السيسى يتابع العرض الرياضى والدراجات الهوائية لخريجى الكلية الحربية

- عزف السلام الوطنى واستعراض حرس الشرف فى حفل خريجى الكلية الحربية بحضور السيسى

- السيسى يلوح بيده لأهالى طلاب الكلية الحربية فى حفل التخرج

- بالفيديو..السيسى يصل الكلية الحربية لحضور حفل الخريجين الجدد
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مصر 365

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