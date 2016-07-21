السيسي: التحركات المصرية الأخيرة تهدف لكسر جمود عملية السلام فى المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات دول المنطقة يعد أمرا ضروريا لاستتباب الأمن والاستقرار فيها، مؤكدا أن فى مقدمة تلك الأزمات هى القضية الفلسطينية.

وأوضح الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كليات والمعاهد العسكرية، أن ما تشهده الآونة الأخيرة من تحرك مصر الجاد، يهدف إلى كسر الجمود الذى خيم على جهود السلام، هو جهد صادق يضع الجميع أمام مسئولياتهم، ويحذر من مغبة التأخر فى تحقيق السلام، ومن مغبة تفاقم الأوضاع، كما يبشر بإيجابيات إحلال السلام وإقرار الحقوق.

ووجه الرئيس السيسى كلمة للشعب المصرى قال فيها: "قادرون معا على تحقيق آمال وطموحات وطننا وأبنائه، بإرادتكم القوية وعملكم الدءوب، وبما أعلمه عن أصالة هذا الشعب وعزيمته ووعيه التام بمحاولات النيل من وحدته الوطنية، وما يتربص بنا من مخاطر الإرهاب والتطرف، وما نواجهه من أزمات فى منطقتنا وتداعياتها.

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