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"تموين الإسكندرية" تضبط تلاعب المخابز فى 715 طن دقيق مدعم

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"تموين الإسكندرية" تضبط تلاعب المخابز فى 715 طن دقيق مدعم "تموين الإسكندرية" تضبط تلاعب المخابز فى 715 طن دقيق مدعم
شنت مديرية بالاسكندرية حملة مكبرة لضبط الأسعار والاسواق وأحكام الرقابة على كافة الأنشطة التموينية، حيث قامت إدارة الرقابة بالمديرية بحملات مكثفة كافة الأنحاء أسفرت عن تحرر عدد 33 محضر إثبات حالة مخابز لوجود أرصدة من الخبز على ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز لايقابلها كميات من الدقيق بالمخبز بكمية قدرها 14298 جوال زنة الواحدة 50 كجم بإجمالى 715 طن.

كما تم تحرير 4 محاضر إثبات حالة مخابز لاختراق النظام (ضرب وهمى) ووجود أرصدة من الخبز على ماكينة وهمية قدرها 143385 رغيف يقابلها كمية دقيق قدرها 715 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، وتحرر عدد 9 محاضر إثبات حالة مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وذلك تطبيقا للتوجيه الوزارى1لسنة2016 للبند1و2و3.

من جهه أخرى، تحرر محضر جنحة ضد بقال تموينى لاختراق النظام واستيلاءه على مقررات تموينيه قيمتها22572 جنيه تم ايقافه عن صرف المقررات التموينية وتم دفع المبلغ بعاليه بحوالة بريدية وجارى رفع مذكرة الوزارة بهذا الشأن.

كما تم تحرير عدد67 محضر جنحة اسواق عبارة عن بيع بازيد سجاير و عدم إعلان عن مقررات تموينيه واستخدام أوراق مطبوعات ملوثة بالاحبار الضارة فى لف المواد الغذائية وبيع بازيد اسطوانات بوتاجاز عن السعر المعلن وعدم إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.


>"تموين الإسكندرية" تضبط تلاعبا فى 48 طن دقيق مدعم و133 ألف رغيف بالمخابز

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مصر 365

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