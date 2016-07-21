إخلاء برج سكنى من 13 طابقا فى طنطا بعد ميله خوفا على حياة السكان

أخلت مديرية أمن الغربية منذ قليل، اليوم الخميس، "برج سكنى" بالكامل مكون من 13 طابقا فى شارع ابن الفارض التابع لحى أول مدينة طنطا بعد مشاهدة ميوله بنسبة كبيرة عن الأبراج الملاصقة خوفا على حياة السكان.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالى، يفيد بمشاهدة ميل كبير فى البرج الذى يقطنون به، على الفور انتقلت القيادات الأمنية بالغربية لمكان البلاغ، وتبين الميل بالعين المجردة مما يهدد حياة مئات السكان .

على الفور تقرر إخلاء البرج وتشكيل لجنة هندسية عاجلة من الحى والإدارة الهندسية بالمحافظة، والإسكان، وعمل تقرير عاجل لعرضه على الجهات المختصة.

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