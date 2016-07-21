قسمين جديدين للاثار واللغة الصينبة باداب بنى سويف

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات بقرار وزاري رقم (2394)على تعديل اللائحة الداخلية لكلية الآداب جامعة بني سويف (مرحلتي الليسانس والدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة.

أشار رئيس الجامعة فى بيان اعلامى أن تعديل اللائحة يتضمن إضافة قسمين جديدين هما قسم اللغة الصينية وآدابها وقسم الآثار على أن تطبق اللائحة الداخلية لكلية الآداب جامعة القاهرة على قسم اللغة الصينية لكلية الآداب جامعة بني سويف ، وأن تطبق اللائحة الداخلية لكلية الآداب جامعة عين شمس على قسم الآثار لشعبتي ( الآثار المصرية القديمة والآثار الإسلامية)بكلية الآداب جامعة بني سويف مع بدء الدراسة بالشعبتين من العام الجامعي المقبل2016/2017.

أكد لطفي أن الأقسام الجديدة تهدف إلى تأهيل الطلاب علميًا، للارتقاء بمستواهم لتحقيق مهارتهم بالجمع بين العلم والتخصص، ورفع مستوى الطالب، وإعداده ليتناسب مع متطلبات سوق العمل بعد التخرج، وتنمية مهارات البحث العلمي الميداني عن طريق تدريب الطالب تدريبًا ميدانيًا في المتاحف والمواقع الأثرية بهدف إكسابه المهارات اللازمة لمن يعمل في حقل الآثار والمتاحف والمواقع الأثرية.