تجمهر أهالى كفر بلشاى بالغربية للمطالبة بإنهاء مشروع الصرف الصحى

تجمهر العشرات من أهالى قرية كفور بلشاى التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم، الخميس، أمام محطة الصرف الصحى بالقرية، احتجاجا على توقف مشروع الصرف الصحى بالقرية منذ 3 سنوات.

وأكد أهالى القرية أنهم قرية أم يتبعها عدد من القرى والعزب وبها أكثر من 40 ألف نسمة وبدأت الدولة فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بها منذ عام 2010 وبعد بدء العمل رسميا فوجئ الأهالى بشركة المقاولات توقف الأعمال وتنسحب من مقر العمل دون معرفة الأسباب، ومن يومها وهم فى وعود دون تنفيذ.

وقال الأهالى إن أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين وعدوهم عشرات المرات باستئناف العمل ولكن لا حياة لمن تنادى، مؤكدين أن مياه الشرب اختلطت بمياه الصرف الصحى من جراء تراكم المياه فى القرية وانسداد الصرف العشوائى وغرق القرية بالكامل بالتزامن مع ارتفاع نسبة المياه الجوفية.

وناشد الأهالى محافظ الغربية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة وضع مشروع القرية ضمن الخطة الحالية للعام المالى الحالى، لإنقاذهم من الغرق قبل دخول فصل الشتاء، مشيرين إلى أن الشتاء يفصلهم عن المدينة والقرى المجاورة والعربات لا تسير فى طرقهم خوفا من الغرق.

أهالى "كفور بلشاى" بالغربية يطالبون باستكمال مشروع الصرف الصحى