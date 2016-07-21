"امشى عكس الشائع".. لإنقاص الوزن تناول وجبة الإفطار يقلل الوزن ويحرق الدهون

من المعتقدات الخاطئة التى يتبعها الأشخاص الذين يرغبون فى إنقاص الوزن الزائد، هو تخطى وجبة الإفطار وتناول وجبة واحدة فى اليوم، لكن وجد الخبراء تناول وجبة الإفطار تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون

وهناك مثل شهير يوضح أهمية وجبة الإفطار على صحة الإنسان "افطر كالملوك، والغداء كالأمير، والعشاء كالفقير"، وهو ما أكده تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" حيث أشار خلاله الباحثون إلى أن وجبة الإفطار تساعد على إنقاص الوزن وخفض الدهون بالجسم، وهناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن تخطى وجبة الإفطار تساعد على إنقاص الوزن، لكن هذا غير صحيح، لأن تخطى وجبة الإفطار تجعل الشخص جائع جدا ويتناول الكثير من الطعام فى وجبة الغداء مما يساعد على زيادة الوزن، وفى هذه الحالة يحدث تلقائيا زيادة كمية السكر والسعرات الحرارية، مما تساهم فى زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

وحسب التقرير، هناك حقيقة أخرى وهى أن الصوم المطول الذى يحدث بعد تخطى وجبة الإفطار يؤدى إلى زيادة استجابة الأنسولين فى الجسم، وهذا يساعد فى تخزين الدهون وزيادة الكثير من الوزن، بالإضافة إلى أن الكثير من الأفراد يأكلون كثيرا فى الليل ولا يشعرون بالجوع فى الصباح وهذا يجعلهم لا يتناولون وجبة الإفطار.

وأشار التقرير إلى أن تناول وجبة الإفطار قد تساعد على تناول اختيارات صحية طوال اليوم، وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يميلون إلى اتباع نظام غذائى أكثر صحة ومغذى للجسم، مما ينتج عنه انخفاض فى الدهون ويساعد على تجنب زيادة الوزن.

وتابع التقرير، للتغلب على السمنة والحصول على الوزن المثالى فى وجبة الإفطار، من الأفضل تناول الشاى الأخضر بدلا من الشاى العادى أو القهوة، حيث يساعد على حرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر، كما يجب تناول الأطعمة الغنية بالألياف فهى ضرورية جدا إذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن، لأن الألياف تساعد على ملء المعدة مما يخفض من السعرات الحرارية الزائدة فى الجسم.