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«وزير الآثار» يفتتح مراحل ترميم القصر الإسلامي بالوادي الجديد

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«وزير الآثار» يفتتح مراحل ترميم القصر الإسلامي بالوادي الجديد «وزير الآثار» يفتتح مراحل ترميم القصر الإسلامي بالوادي الجديد

وزير الآثار خلال تفقده عدد من المواقع الآثرية بالوادي الجديد

كتب  - مراسل «ONA»


> قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنَّه تم افتتاح عدد من المواقع الآثرية بمحافظة الوادى الجديد، في إطار متابعة وافتتاح مراحل ترميم قرية القصر الإسلامية، ووضع حجر أساس المخزن المتحفى بالخارجة لحماية المواقع الآثرية وإنشاء قاعة للموميوات بالمتحف.

جاء ذلك مؤتمر صحفى عقده الوزير مع الإعلامين ومراسلي الإذاعة والتليفزيون والمواقع، بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادى الجديد، وسكرتير أول سفاره اليابان  ومديرة الصندوق الاجتماعى للتنمية ورؤساء قطاعات الآثار المصرية والإسلامية وأعضاء لجنه الإعلام والثقافة.

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