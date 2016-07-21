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ضبط 600 كيلو ردة خشنة و4989 سلعة غذائية مجهولة المصدر بأسيوط

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ضبط 600 كيلو ردة خشنة و4989 سلعة غذائية مجهولة المصدر بأسيوط ضبط 600 كيلو ردة خشنة و4989 سلعة غذائية مجهولة المصدر بأسيوط

أرشيفية

مراسل «ONA»:

تمكنت مديرية بمحافظة أسيوط، من تحرير 151 قضية تموينية خلال أسبوع لمخالفات تموينية متنوعة .. صرح بذلك صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط.

وقال صالح، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الحملات مستمرة بناءًا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الجهود ومداومة المرور المستمر على الأسواق والمحلات العامة لتنقيتها من السلع الفاسدة والغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وأوضح أن المحاضر التي تم تحريرها تضمنت محاضر ما بين بيع لحوم ومشتقاتها منتهية الصلاحية بالإضافة إلى بيع لانشون منتهى الصلاحية وردة خشنة منتهية الصلاحية وسكر مدعم ناقص الوزن وبيع أسمدة أزوتيه مدعمة خارج البطاقات الزراعية وإدارة مخابز بدون ترخيص وبيع بأزيد من السعر المحدد وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن بيان المضبوطات كان كالآتى ” 600 كيلو ردة خشنة منتهية الصلاحية، و250 كيلو من الأسمدة الآزوتية المدعمة، و66 كيلو من مشتقات اللحوم غير صالحة للأستهلاك الآدمى، و13 كيلو سكر ناقص الوزن، و9 كيلو لانشون منتهى الصلاحية، و117 من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، و17 اسطوانة بوتاجازن و4989 من السلع المستوردة مجهولة المصدر وبدون فواتير”، منوها أن عدد المحاضر التي تم تحريرها فى مجال المخابز والمحال العامة والمطاعم حوالى 121 محضرًا.

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أونا

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