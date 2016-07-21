تأجيل دعوى ضد مصطفى السلاب لتضرر عميل من شراء سيراميك إلى 28 سبتمبر المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل الدعوى المقدمة من مواطن( م،ك)، ضد رجل الأعمال الشهير مصطفى السلاب، وذلك فى القضية رقم 1864 لعام 2016، إلى جلسة 28 سبتمبر المقبل.

وتعود تفاصيل الدعوى، إلى تقدم أحد العملاء من مؤسسة السلاب للسيراميك، بدعوى ضد رجل الأعمال، نتيجة تضرره من شراء سيراميك تبين بعد اتمام شرائه أنه به أخطاء وعيوب، فضلا عن اختلاف لونه مثلما اتفق العميل عند شرائه، وطالب المدعى بتعويض مالى عن الاضرار التى لحقت به.

تأجيل قضية اتهام رجل أعمال سعودى بالتلاعب بالبورصة لجلسه 8 سبتمبر

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