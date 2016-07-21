الأهلي: أنطوي والسعيد لن يلحقا بلقاء الوداد

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن جون أنطوي وعبد الله السعيد لاعبا الفريق الأحمر لن يلحقا بلقاء الوداد المغربي المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري لملاقاته في رابع جولا دوري الأبطال بعد التعادل سلبيا في برج العرب.

ولم يستطع أنطوي استكمال مباراة الأهلي والوداد السابقة بعد خروجه مصابا بشد في العضلة الخلفية.

وأثببت الآشعة التي خضع لها اللاعب وجود إجهاد قوي في العضلة الخلفية ما يجعله غير قادر على اللحاق باللقاء المقبل.

وأضاف طبيب الأهلي قائلا:"أنطوي سيشارك في التدريبات الجماعية عقب العودة من المغرب".

وأتم"أما عبد الله السعيد فهو مازال يخوض برنامجه التأهيلي لذا فهو لن يستطيع المشاركة في المباراة".

ويغيب عبد الله السعيد عن الأهلي منذ مباراة الداخلية في الدوري بعد تعرضه لإصابة في الكتف.