القوى العاملة: 23 يوليو إجازة بأجرٍ كامل للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن” بعد غد السبت الموافق الـ 23 من يوليو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الثورة، معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر بهذه المناسبة”.

وأكد سعفان – بحسب البيان الصادر اليوم الخميس – أن عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.