ضبط وإحضار موظف بـ«بريد أسيوط» لاستيلائه على 25 مليون جنيه‎

مراسل «ONA»:

أمرت نيابة أسيوط، الخميس، بضبط موظف بمكتب بريد أسيوط الرئيسي للمعاشات بتهمة اختلاس 25 مليون جنيه من أموال المودعين والشركات من خلال التلاعب في أرصدة العمولات والحسابات الجارية .

كانت معلومات وردت لمباحث بريد أسيوط تفيد قيام موظف بمكتب البريد الرئيسي للمعاشات باختلاس مبالغ مالية من أموال المودعين والحسابات الجارية وبالتنسيق مع الهيئة تم تشكيل لجنة من المراجعة المحلية لحصر الأموال المختلسة.

وكشفت اللجنة وجود عجز بأموال المودعين من خلال غيصالات السحب بإجمالي 25 مليون جنيه نتيجة قيامة بطبع إيصالات مزورة بتوقيع المواطنين أصحاب الحوالات والتلاعب فى الحوالات البريدية وحسابات التوفير والحساب الجاري لشركات البترول والأغذية والمطاحن.