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شركة النفط العالمية”TOTAL” راعيا رسميا لبطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

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شركة النفط العالمية”TOTAL” راعيا رسميا لبطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم شركة النفط العالمية”TOTAL” راعيا رسميا لبطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم

الكاف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعاقده مع شركة النفط العالمية “TOTAL”،و بموجبه أصبحت الراعي الرسمي لكرة القدم في أفريقيا للسنوات الثماني القادمة.  حيث ستدعم المجموعة كأس الأمم الأفريقية القادم ،المقرر إقامته فى الجابون بالفترة من 14يناير إلى 5فبراير 2017.

ووفقا للتعاقد ستحمل البطولة أسم “كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم Total” ،وقال  عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،” تُعتبر هذه الشراكة مرحلة جوهرية تمّ اجتيازها في سعينا الدائم لإيجاد موارد إضافية من شأنها أن تتيح لرياضة كرة القدم في أفريقيا تسريع تنميتها ،وتحديث وضعها من خلال تحسين إدارتها وبُناها الأساسية الرياضية وكذلك أوجه أدائها على المستوى العالمي.

كما أضاف حياتو ” إن Total، بصفتها شركة متعدّدة الجنسيات رائدة في مجال نشاطها وذات روابط قوية تجمعها بالقارة الأفريقية، ستساهم بشكل كبير في إرادة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والعمل باستمرار على تعزيز النمو الشخصي والمهني للشباب الأفريقي .”

وبصفتها الراعي الرسمي لعشر بطولات تابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ستكون Total حاضرة في أكثر من 500 1 مباراة وذلك خلال كأس الأمم الإفريقية،كأس الأمم الإفريقية للمحليين،بطولات إفريقيا للأندية (دوري الأبطال – كأس الكونفدرالية – كأس السوبر)، بطولات إفريقيا للشباب (تحت 23 عاما – تحت 20 عاما – تحت 17 عاما)،كأس الأمم الإفريقية للسيدات،  كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالاتت.

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