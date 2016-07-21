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إماراتي يبني مجلساً على رأس نخلة

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إماراتي يبني مجلساً على رأس نخلة إماراتي يبني مجلساً على رأس نخلة

ليكون أكثر قرباً منها ولينعم بظلالها ويأكل من ثمرها متى شاء، بنى المواطن الإماراتي عوض حرموص المزروعي مجلساً معلقاً على رأس نخلة بارتفاع يزيد عن ثمانية أمتار، ويظهر المزروعي برفقة ولديه محمد وناصر وهو يعرض أنواع الرطب التي تجود بها مزرعته أمام الكاميرا.

تقع مزرعة المزروعي في المنطقة الغربية في ليوا، وقد بنى هذا المجلس من الحديد، ويمكن الصعود إليه بسهولة عبر درج حديدي، ويستقبل به بعض الضيوف أحياناً، وخاصةً من محبي الرطب كما يقول.

 

ويعرف عوض بتطويره أنواعاً جديدة من الرطب عبر التكاثر بالخلايا النسيجية، ويشارك كعادته في مهرجان ليوا للرطب سنوياً ويأمل هذا العام الفوز بإحدى الجوائز التي يقدمها المهرجان.
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