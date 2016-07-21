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اكتشاف طبى جديد لمضاد حيوى مقاوم للعدوى البكتيرية من التوت البرى

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اكتشاف طبى جديد لمضاد حيوى مقاوم للعدوى البكتيرية من التوت البرى اكتشاف طبى جديد لمضاد حيوى مقاوم للعدوى البكتيرية من التوت البرى
اكتشف العلماء مركبات من عصير التوت البرى يشكل أهم مصدر للمضادات الحيوية حيث أنها تمنع العدوى البكتيرية والتى أصبحت منتشرة حاليا بسبب التسمم الغذائى.

وأشارت البحوث الأخيرة التى قام بها باحثين من جامعة ماساتسوستس الأمريكية إلى أن التوت البرى الأحمر هو الحياة الجديدة التى سيعتمد عليها مطورين الأدوية الفترة القادمة، حيث اكتشفوا قدرته على الحد من قدرة البكتيريا القولونية لتحريك العدوى من خلال مركبات "الفلافونول" المتوفرة بداخله.

وقال الدكتور تيرى كاميسانو أحد الباحثين فى جامعة ماساتسوستس على الموقع البريطانى "ديلى ميل" : "مع ظهور أنواع الجراثيم الجديدة التى تقاوم المضادات الحيوية الحالية، كان علينا التوصل إلى أفضل آليات مقاومة عدوى البكتيريا حتى نتمكن من تحديد مجموعة من أقراص المضادات الحيوية الجديدة لمقاومة هذه البكتيريا".

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، يصاب ما لا يقل عن مليونى أمريكى سنويا مع البكتيريا المقاومة للأدوية، ووجد الباحثون أن مركبات "الفلافونول" الموجودة فى عصير التوت البرى ساعدت على منع البكتيريا القولونية من مهاجمة الجسم، وهذه البكتيريا عادة تكون مرتبطة بالتسمم الغذائى وهى مسئولة عن العديد من أنواع العدوى بما فى ذلك التهابات المسالك البولية.

وأشار الباحثين إلى أن مركبات "الفلافونول" هو جزء من نظام الدفاع الأول الفعال لمقاومة البكتيريا، وهو ما جعل العلماء يفكرون فى استغلال خصائصه كمضادات للميكروبات والبكتيريا الحديثة لعلاج الجراثيم.


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