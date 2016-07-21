حبس سلفى 15 يوما بتهمة هتك عرض طفلة بالإسكندرية والمحامى: عنده عجز جنسى

جدد المستشار شادى رفقى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، حبس سلفى 15 يوم بتهمة هتك عرض واغتصاب طفلة 10 سنوات فى القضية رقم 7027 لسنة 2016.

وكان اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى بلاغاً من والد طفلة عمرها 10 سنوات بقيام السلفى "ع.ا " - 60 سنة ، بهتك عرض ومحاولة اغتصاب نجلته داخل محل السوبر ماركت التابع له، أثناء نزولها لشراء بعض احتياجات المنزل، فى منطقة الحضرة بشارع الزهور.

بينما قدم محامى المتهم أمام المحكمة ما يثبت إصابة موكله بالعجز الجنسى.

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