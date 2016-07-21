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بالفيديو - بيلي يسجل في أولى مبارياته بالدوري الصيني

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بالفيديو - بيلي يسجل في أولى مبارياته بالدوري الصيني بالفيديو - بيلي يسجل في أولى مبارياته بالدوري الصيني

(إفي): ساهم مهاجم منتخب إيطاليا جراتزيانو بيلي، الذي انضم الأسبوع الماضي لصفوف فريق شاندونج لونينج بالدوري الصيني لكرة القدم، في فوز فريقه على هانجزو جرينتاون 4-1 في مباراة سجل فيها هدفا، وهي الأولى له بالبلد الآسيوي.

واختتم بيلي رباعية فريقه بهدف (ق87) بالرأس، ساهم في إخراج شاندونج من مراكز الهبوط بجدول الدوري.

ورغم أنه لايزال تتبقى 11 مباراة على نهاية البطولة، إلا أن شاندونج يبتعد فقط بخمس نقاط عن صاحب المركز الأخير.

وكان بيلي (31 عاما)، الذي لعب في هولندا لصالح ألكمار وفينيورد، ولساوثامبتون الإنجليزي الموسم الماضي، واحدا من أكثر الصفقات البارزة للفرق الصينية في موسم الانتقالات الصيفية، بالدوري الذي يبدأ في مارس وينتهي في أكتوبر/تشرين أول.

وبرز المهاجم الإيطالي في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، وسجل هدفا في مرمى بلجيكا وآخر في إسبانيا، رغم أنه أهدر ركلة جزاء ضد ألمانيا في ربع النهائي، ما ساهم في خروج بلاده من البطولة.

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فيديو اليوم السابع

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