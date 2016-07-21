صراع الصفقات - تقارير.. ريال مدريد رفض عرض أتليتكو لبيع موراتا في صفقة تبادلية

(إفي): أفادت وسائل إعلام إسبانية اليوم برغبة مسئولي أتليتكو مدريد في الحصول على خدمات مهاجم الجار المدريدي الريال، ألفارو موراتا، في صفقة تبادلية، مقابل حصول الفريق الملكي على خدمات المدافع الأوروجوائي الشاب خوسيه ماريا خيمينيز.

وذكرت إذاعة (كادينا سير) الإسبانية أن الأتليتي كان يخطط لعقد صفقة تبادلية مع جاره الميرينجي من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الشاب موراتا مقابل استغناء "الروخيبلانكوس" عن المدافع خوسيه ماريا خيمينيز.

وأشارت المحطة إلى رفض النادي الملكي لهذه الفكرة في الوقت الذي رفض فيه عرضا آخر من تشيلسي الإنجليزي لموراتا مقابل 75 مليون يورو.

ويرفض مسئولو النادي الملكي التفريط في خدمات المهاجم الشاب (23 عاما) العائد لتوه من صفوف يوفنتوس الإيطالي الذي قضى معه عامين، وهو الأمر ذاته الذي تم إيصاله للاعب نفسه ووكيله.

وكانت العديد من الأندية في إيطاليا، على رأسها يوفنتوس، ناديه القديم، بالإضافة إلى نابولي ترغب في الحصول على خدمات اللاعب، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل المدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، والرئيس فلورنتينو بيريز.

وكان موراتا قد اجتاز الكشف الطبي المعتاد اليوم إلى جانب لوكاس فاسكيز عقب انتهاء إجازتهما الصيفية بعد المشاركة مع المنتخب الإسباني في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2016) في فرنسا.

ومن المقرر أن يسافر الثنائي اليوم إلى مدينة مونتريال الكندية للحاق بمعسكر الميرينجي استعدادا للموسم الجديد.