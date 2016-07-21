حوار - مروان محسن يتحدث عن كواليس مفاوضات الأهلي.. المنافسة في الهجوم والإسماعيلي

كيف بدأت مفاوضات الأهلي مع مروان محسن؟ وما هو الحلم الذي يتمنى تحقيقه مع الفريق؟ وما هو رأيه في المنافسة على مركز المهاجم؟ كل ذلك يجيب عنه مهاجم المارد الأحمر الجديد.

وانضم مروان محسن للأهلي رسميا قادما من الإسماعيلي لخمس سنوات وظهر يوم الخميس لأول مرة في مران الفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

كواليس المفاوضات

وتحدث مروان محسن عقب حضوره للأهلي قبل خوض مرانه الأول قائلا:"سعيد للغاية بالانضمام للفريق، وحققت حلم حياتي بالانتقال إليه".

وأكمل"المفاوضات بدأت عن طريق عصام سراج مدير التعاقدات منذ 20 يوما ورحبت بالعرض بالطبع وطالبته بإنهاء الأمور مع الإسماعيلي".

وواصل لاعب بتروجيت السابق"الأهلي أكبر ناد في إفريقيا وانتقالي إليه مسؤولية كبرى، ولدي إصرار كبير على النجاح".

وأردف"أعتقد أن الاستقرار الذي يعيشه النادي يساعد أي لاعب على تقديم أفضل ما لديه".

المنافسة في الهجوم

وعن ضم هجوم الأهلي للعديد من اللاعبين مثل عماد متعب وعمرو جمال وجون أنطوي وكيف يرى مروان فرصه في ظل وجود هذا العدد من اللاعبين أجاب"أعرف أن المنافسة ستكون صعبة للغاية".

واستدرك"لكن بداخلي تحديات كبيرة وأرغب في إثبات نفسي وأن أتأقلم سريعا مع زملائي حتى أستطيع المساهمة في تحقيق البطولات".

وشدد"أرتبط بعلاقات مميزة مع لاعبي الأهلي خاصة وأنني زاملت الكثير منهم من قبل مثل أحمد حجازي وسعد سمير وعمرو جمال".

تجربة الإسماعيلي

فيما تحدث مروان عن تجربته مع الإسماعيلي التي لم تدم إلا لموسم واحد فقط قائلا:"كانت تجربة إيجابية للغاية وساهمت كثيرا في عودتي لمستواي".

وأضاف"سجلت مع الإسماعيلي 14 هدفا وأتمني أن أسجل مثلهم وأكثر مع الأهلي".

واستدرك"لكن يظل أهم شيء لي هو المساهمة بأكبر قدر ممكن مع الأهلي في تتويجه بمختلف البطولات".

أهدافه مع الأهلي

وعن الأمنيات التي يتمنى تحقيقها مع الأهلي علق مروان محسن"كما قلت سابقا أود المساهمة في الفوز بالبطولات المحلية الإفريقية وأتمنى أن يكون لي دور في ذلك الأمر".

وأردف"أعرف أن جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالبطولات وأتمنى منها دعمي وأن أكون عند حسن ظنهم بي خلال الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن هل استقر على الرقم الذي سوف يرتديه مع الأهلي أجاب"لا لم أستقر بعد".

وأتم"هذا الأمر لا يشغلني حاليا، فما أفكر فيه هو كيفية المساهمة مع الأهلي في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة فقط".