أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة

Google+ Print
قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم (الخميس) بشكل محدود شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
>وذكرت مصادر محلية أن 4 جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار خارج السياج الحدودى الفاصل شرق رفح انطلاقا من بوابة "المطبق" العسكرية، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط فى المكان.

وأشارت إلى أن جرافة خامسة تمركزت داخل البوابة وثلاث آليات وأربعة جيبات قامت بالتغطية من داخل السياج، وسط تحليق لطيران الاستطلاع فى المكان.

وتتوغل قوات الاحتلال الاسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة او انفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق، كما تطلق نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على الصيادين قبالة سواحل القطاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365