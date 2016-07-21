قوات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود جنوب قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم (الخميس) بشكل محدود شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.>وذكرت مصادر محلية أن 4 جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار خارج السياج الحدودى الفاصل شرق رفح انطلاقا من بوابة "المطبق" العسكرية، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط فى المكان.

وأشارت إلى أن جرافة خامسة تمركزت داخل البوابة وثلاث آليات وأربعة جيبات قامت بالتغطية من داخل السياج، وسط تحليق لطيران الاستطلاع فى المكان.

وتتوغل قوات الاحتلال الاسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة او انفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم فى هذه المناطق، كما تطلق نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على الصيادين قبالة سواحل القطاع.