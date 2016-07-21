أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الكويت تحدد مهلة زمنية لمواصلة استضافتها المشاورات اليمنية

Google+ Print
الكويت تحدد مهلة زمنية لمواصلة استضافتها المشاورات اليمنية الكويت تحدد مهلة زمنية لمواصلة استضافتها المشاورات اليمنية
حددت الكويت مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوما لاطراف النزاع اليمنى المشاركين فى مشاورات السلام، مؤكدة اعتذارها عن مواصلة استضافتها بعد هذه المهلة، بحسب مسؤول فى وزارة الخارجية.

وانطلقت فى ابريل مشاورات فى الكويت ترعاها الامم المتحدة، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم من التحالف العربى بقيادة ، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، سعيا للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام.

وبعد تعليقها لزهاء اسبوعين خلال عطلة عيد الفطر، استؤنفت المشاورات السبت. وأكد المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الطرفين سيجتمعان لاسبوعين.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله "كنا الحقيقة واضحين مع الاطراف اليمنية المشاركة فى هذه المشاورات، ان لا نترك الامور بلا سقف زمني"، وذلك فى تصريحات ادلى بها فى وقت متأخر الاربعاء لقناة "العربية" السعودية.

اضاف "حددنا مدة 15 يوما للمشاركين (...) واذا لم يتم حسم الامور خلال هذه الـ 15 يوما، نحن حقيقة استضفنا بما فيه الكفاية وبالتالى على الاخوان ان يعذرونا اذا لم نكمل مشوار الاستضافة".

ويأتى الموقف الكويتى فى ظل تباين وجهات النظر بين طرفى النزاع فى المشاورات التى لم تحقق تقدما يذكر خلال الاشهر الماضية.

وكان المبعوث الدولى خاطب طرفى النزاع السبت بالقول "لقد حان وقت القرارات الحاسمة التى ستبرهن للشارع اليمنى عن صدق نواياكم ومسؤولياتكم الوطنية"، وان "هذه القرارات سوف ترتكز بشكل رئيسى على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وينص القرار الصادر فى 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التى سيطروا عليها بالقوة وابرزها صنعاء وتسليم الاسلحة الثقيلة.

وكان المبعوث الدولى اعلن نهاية الشهر الماضى انه سلم وفدى التفاوض خريطة طريق تنص على "اجراء الترتيبات الامنية التى ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

الا ان الطرفين يختلفان حول الاولويات. ففى حين تصر على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع فى اى مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هى على الحل.

واشار ولد الشيخ احمد السبت إلى ان من اولويات اسبوعى المشاورات فى الكويت، تثبيت اتفاق وقف الاعمال القتالية الذى بدأ تنفيذه قبل عشرة ايام من انطلاق المشاورات فى نيسان/ابريل، الا انه تعرض منذ ذلك الحين لخروقات دورية من قبل الطرفين.

وامل فى ان يستغل المفاوضون "هذه الفرصة التى قد تكون الأخيرة".

الكويت (أ ف ب)

حددت الكويت مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يوما لاطراف النزاع اليمنى المشاركين فى مشاورات السلام، مؤكدة اعتذارها عن مواصلة استضافتها بعد هذه المهلة، بحسب مسؤول فى وزارة الخارجية.

وانطلقت فى ابريل مشاورات فى الكويت ترعاها الامم المتحدة، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم من التحالف العربى بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، سعيا للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ اكثر من عام.

وبعد تعليقها لزهاء اسبوعين خلال عطلة عيد الفطر، استؤنفت المشاورات السبت. وأكد المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الطرفين سيجتمعان لاسبوعين.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله "كنا الحقيقة واضحين مع الاطراف اليمنية المشاركة فى هذه المشاورات، ان لا نترك الامور بلا سقف زمني"، وذلك فى تصريحات ادلى بها فى وقت متأخر الاربعاء لقناة "العربية" السعودية.

اضاف "حددنا مدة 15 يوما للمشاركين (...) واذا لم يتم حسم الامور خلال هذه الـ 15 يوما، نحن حقيقة استضفنا بما فيه الكفاية وبالتالى على الاخوان ان يعذرونا اذا لم نكمل مشوار الاستضافة".

ويأتى الموقف الكويتى فى ظل تباين وجهات النظر بين طرفى النزاع فى المشاورات التى لم تحقق تقدما يذكر خلال الاشهر الماضية.

وكان المبعوث الدولى خاطب طرفى النزاع السبت بالقول "لقد حان وقت القرارات الحاسمة التى ستبرهن للشارع اليمنى عن صدق نواياكم ومسؤولياتكم الوطنية"، وان "هذه القرارات سوف ترتكز بشكل رئيسى على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وينص القرار الصادر فى 2015 على انسحاب المتمردين من المدن التى سيطروا عليها بالقوة وابرزها صنعاء وتسليم الاسلحة الثقيلة.

وكان المبعوث الدولى اعلن نهاية الشهر الماضى انه سلم وفدى التفاوض خريطة طريق تنص على "اجراء الترتيبات الامنية التى ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

الا ان الطرفين يختلفان حول الاولويات. ففى حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع فى اى مسار انتقال سياسي، يطالب المتمردون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هى على الحل.

واشار ولد الشيخ احمد السبت إلى ان من اولويات اسبوعى المشاورات فى الكويت، تثبيت اتفاق وقف الاعمال القتالية الذى بدأ تنفيذه قبل عشرة ايام من انطلاق المشاورات فى نيسان/ابريل، الا انه تعرض منذ ذلك الحين لخروقات دورية من قبل الطرفين.

وامل فى ان يستغل المفاوضون "هذه الفرصة التى قد تكون الأخيرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود