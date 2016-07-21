أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو والصور - رسميا.. مروان محسن ثاني صفقات الأهلي

Google+ Print

حضر مروان محسن مهاجم الإسماعيلي السابق في النادي الأهلي صباح اليوم الخميس للمرة الأولى عقب التوقيع رسميا.

وتواجد مروان محسن في مقر النادي الأهلي صباح اليوم تمهيدا للمشاركة في تدريبات الفريق.

وكان مروان محسن قد وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي رسميا قبل أيام بعد أن تجاوز الكشف الطبي. (طالع التفاصيل)

ويأتي تواجد مروان في تدريب الأهلي صباح اليوم، تأكيدا لما أكده FilGoal.com قبل أيام بأن الصفقة ستعلن رسميا يوم الخميس. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يقيد النادي الأهلي مروان محسن في قائمة الفريق الإفريقية بعد فتح باب القيد محليا يوم 25 يوليو المقبل بشكل استثنائي لناديي الأهلي والزمالك.

ويعد مروان محسن هو ثاني صفقات النادي الأهلي الرسمي بعدما كان الفريق قد وقع مع محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت بشكل رسمي قبل أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 27 يوليو المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

فيما أكد مروان محسن أنه حقق حلم حياته بالانتقال للأهلي. (طالع أول تصريحاته بعد انضمامه رسميا)

شاهد الصور

شاهد الفيديو

16854072.jpg

G57908fecceca4.jpg

G57908fed4565a.jpg

G57908fedafb66.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي