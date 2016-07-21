بالفيديو والصور - رسميا.. مروان محسن ثاني صفقات الأهلي

حضر مروان محسن مهاجم الإسماعيلي السابق في النادي الأهلي صباح اليوم الخميس للمرة الأولى عقب التوقيع رسميا.

وتواجد مروان محسن في مقر النادي الأهلي صباح اليوم تمهيدا للمشاركة في تدريبات الفريق.

وكان مروان محسن قد وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي رسميا قبل أيام بعد أن تجاوز الكشف الطبي. (طالع التفاصيل)

ويأتي تواجد مروان في تدريب الأهلي صباح اليوم، تأكيدا لما أكده FilGoal.com قبل أيام بأن الصفقة ستعلن رسميا يوم الخميس. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يقيد النادي الأهلي مروان محسن في قائمة الفريق الإفريقية بعد فتح باب القيد محليا يوم 25 يوليو المقبل بشكل استثنائي لناديي الأهلي والزمالك.

ويعد مروان محسن هو ثاني صفقات النادي الأهلي الرسمي بعدما كان الفريق قد وقع مع محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت بشكل رسمي قبل أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 27 يوليو المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

فيما أكد مروان محسن أنه حقق حلم حياته بالانتقال للأهلي. (طالع أول تصريحاته بعد انضمامه رسميا)

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