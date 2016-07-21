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مروان محسن: حققت حلم حياتي.. من في إفريقيا أكبر من الأهلي؟

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مروان محسن: حققت حلم حياتي.. من في إفريقيا أكبر من الأهلي؟ مروان محسن: حققت حلم حياتي.. من في إفريقيا أكبر من الأهلي؟

"حققت حلم حياتي" هكذا بدأ مروان محسن مهاجم الأهلي الجديد حديثه فور حضوره صباح يوم الخميس لخوض أول مران مع الفريق الأحمر بعد الانتقال إليه قادما من الإسماعيلي.

وكان مروان محسن قد وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي رسميا قبل أيام بعد أن تجاوز الكشف الطبي. (طالع التفاصيل)

وتحدث مروان محسن فور وصوله للأهلي قائلا:"حققت حلم حياتي بالانضمام للأهلي".

وأكمل"تفكيري في عرض الأهلي لم يدم طويلا فمنذ أن بدأت بلعب الكرة وكان حلمي دائما هو الانتقال إليه وارتداء قميصه".

وأتم"كان من المنطقي أن أختار الأهلي على أي شيء آخر، فمن في إفريقيا أكبر منه"؟

شاهد صور تقديم مروان محسن

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فيديو اليوم السابع