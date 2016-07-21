نيابة الأقصر تحقق مع موظفى محكمة إسنا عقب سرقة ملفات 24 قضية من داخلها

تستمتع نيابة الأقصر إلى أقوال عدد من موظفى محكمة إسنا، اليوم الخميس، وذلك عقب سرقة ملفات قضايا تخص المحكمة، حيث فوجئ مسئولو المحكمة بسرقة ملفات وأوراق 23 قضية جنح وقضية أسرة، للتوصل للمتهمين فى حادث السرقة.

تلقى اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بتلقيهم بلاغاً من مسئولى محكمة إسنا يفيد بدخولهم للمحكمة أمس الأربعاء، وتبين سرقة عدد من الملفات والأوراق الخاصة بقضايا مهمة، منها 23 قضية جنح وقضية أسرة، فأمر على الفور بتفتيش غرفة القضايا ورفع البصمات للبحث عن مرتكب الجريمة.

ومن جانبه بدأت نيابة الأقصر فى جولات تحقيق موسعة مع كل قيادات المحكمة والمحامين وأمن وموظفى محكمة إسنا للتوصل لأية معلومات جديدة قد تدل على هوية مرتكب الحادث لتقديمه للعدالة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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