أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 3 أشخاص سقطت بهم سيارة داخل ترعة فى البدرشين

Google+ Print
إصابة 3 أشخاص سقطت بهم سيارة داخل ترعة فى البدرشين إصابة 3 أشخاص سقطت بهم سيارة داخل ترعة فى البدرشين
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة والإنقاذ البرى من استخراج 3 أشخاص من داخل سيارة ملاكى سقطت بهم داخل ترعة بمنطقة شبرامنت التابعة لدائرة قسم البدرشين وتم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم لتلقى الرعاية الصحية.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بسقوط سيارة داخل ترعة بالبدرشين وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 3 سيارات إنقاذ وتم استخراج 3 أشخاص من السيارة وتم نقلهم إلى المستشفى كما تم انتشال السيارة من داخل الترعة.


>توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365