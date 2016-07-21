إصابة 3 أشخاص سقطت بهم سيارة داخل ترعة فى البدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة والإنقاذ البرى من استخراج 3 أشخاص من داخل سيارة ملاكى سقطت بهم داخل ترعة بمنطقة شبرامنت التابعة لدائرة قسم البدرشين وتم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابتهم لتلقى الرعاية الصحية.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بسقوط سيارة داخل ترعة بالبدرشين وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 3 سيارات إنقاذ وتم استخراج 3 أشخاص من السيارة وتم نقلهم إلى المستشفى كما تم انتشال السيارة من داخل الترعة.

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