توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الدائرى

تسبب حادث تصادم بين 3 سيارتين ملاكى وأجرة فى توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى للمتجه من طريق الواحات، وفى طريقه إلى نزلة طريق إسكندرية الصحراوى والدائرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وجار سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من غرفة النجدة بحادث تصادم أعلى الطريق الدائرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة، وليتم إزالة حطام الحادث فيما لم ينتج عنها أى مصابين.

توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن