السبت.. قصر ثقافة الأقصر يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بخمسة فعاليات متنوعة

يحتفل فرع ثقافة الأقصرالتابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، برئاسة الباحث سعد فاروق بذكرى ثورة يوليو، يوم السبت المقبل، بإقامة عدة فعاليات فى خمسة مواقع ثقافية فى تمام الثامنة مساءً.

وقال محمد العدوى مدير عام الفرع، إن قصر ثقافة الأقصر سيقيم بساحة أبو الحجاج ندوة بعنوان ثورة يوليو إلى جانب معرض فنون تشكيلية عن الثورة، وعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، ويقيم قصر ثقافة الطارف ندوة عن مكتسبات ثورة 23 يوليو وعرض لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وورشة فنون تشكيلية بعنوان ثورة جيش حماها الشعب وذلك بمقر القصر.

وفى نفس السياق، يقيم قصر ثقافة إسنا ندوة بعنوان أسباب قيام ثورة 23 يوليو وعرض لفرقة كورال أطفال إسنا، ويقيم قصر ثقافة بهاء طاهر ندوة بعنوان مبادئ ثورة 23 يوليو إلى جانب عرض لفرقة الأقصر للموسيقى والغناء الشعبى، وأخيرًا تقيم مكتبة الرزيقات بحرى ندوة بعنوان إنجازات ثورة 23 يوليو وعرض لفرقة كورال أطفال الأقصر.

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