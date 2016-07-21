4 حيل للتغلب على النوم فى مكتبك.. افتح الشباك واشرب قهوة

بسبب ضغوط الحياة ومتطلباتها يضطر البعض إلى السهر فترات طويلة للانتهاء من العمل المنزلى وعدم الحصول على القسط الكافى من النوم وهو ما يجعلهم يذهبون للعمل بدون تركيز، ويغلب عليهم النوم طوال اليوم.

ويساعد على هذه الرغبة الجلوس على مكتب بين شاشة الكمبيوتر وأوراق دون حركة، ويقدم الموقع الأمريكى "howcoast" خطوات سهلة يمكن أن تساعد على الاستيقاظ وقت العمل، وهى..



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النوم قليلا على المكتب..

>علينا الاستسلام قليلا لأخذ قسط من النوم على المكتب لمدة 5 دقائق تلبية لنداء جهازك العصبى.



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تغيير مكتب العمل..

>بعد قسط النوم البسيط قد يستمر معك شعور النوم والكسل وعدم القدرة على التركيز، فكر فى تغيير المكتب الذى تجلس عليه مع الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة.



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تناول القهوة..

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المشروبات التى تحتوى على الكافيين هى أفضل المشروبات التى تساعدك على التركيز والاستيقاظ فى العمل ويمكن تناول بجانبها الشيكولاته والمقرمشات.



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الخروج فى الهواء..

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>يمكن فتح الشباك أو الخروج من باب المكتب للهواء لمدة 5 دقائق لاستنشاق هواء الصباح واستعادة نشاطك من جديد.

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