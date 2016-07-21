سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21/7/2016 مقابل الجنيه المصري داخل محلات الصاغة واستقرار البيع

بدأت اسعار الذهب اليوم في مصر في جمهورية مصر العربية في محلات الصاغة حالة من الإرتفاع الملحوظ، حيث بدأ سعر الذهب بالصعود النسبي وذلك بسبب إرتباط سعر الذهب اليوم بأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والتأثر الواضح، حيث تربطهم علاقة متكاملة، حيث ارتفع الذهب اليوم بقمية 5 جنيهات.

هذا وينشط سوق الذهب وخصوصاًَ سعر عيار 21 مع انتهاء شهر رمضان وذلك بعد الإقبال على الأفراح والمناسبات في الجمهورية، حيث نقدم لكم عبر موقع مصر فايف متابعة حصرية لجميع اسعار الذهب اليوم في مصر وذلك بمراقبة تغيرات الأسواق المصرية وتزويدكم مباشرة بأخر الأسعار بمحلات الصاغة بالجنيه المصري وبالدولار الأمريكي.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21/7/2016

استقر سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 21/7/2016 داخل محلات الصاغة مقارنة بأسعار يوم أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاربعاء 20/7/2016

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر الاربعاء 20/7/2016 في محلات الصاغة وذلك مقارنة بأسعار يوم أمس، حيث جاءت قيمة الزيادة 5 جنيهات جديدة، حيث ارتفع سعر عيار 21 الأكثر مبيعاً في الجمهورية ليصل عند سعر 423 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19/7/2016

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19/7/2016 مقابل الجنيه المصري داخل محلات الصاغة بقيمة 3 قروش وذلك في مختلف قيمة العيارات، حيث لوحظ الإرتفاع في عيار 21 والذي يعد الأكثر مبيعاً وتداولاً في الجمهورية وذلك مقارنة بأسعار يوم أمس، حيث جاءت أسعار الذهب اليوم حسب الجدول الآتي.

بلغ سعر عيار 21 قيمة 418 جنيهاً.

بلغ سعر عيار 10 قيمة 199 جنيهاً.

بلغ سعر عيار 14 قيمة 279 جنيهاً.

بلغ سعر عيار 18 قيمة 358 جنيهاً.

بلغ سعر عيار 22 قيمة 438 جنيهاً.

هذا ونقدم لكم الان تفصيل مجمل عن سعر الذهب عيار 10، 14، 18، 21، 22، 24 كذلك سعر وقية الذهب وسعر جنيه الذهب وسعر كيلو الذهب بالجنيه المصري، يذكر ان البنك الفيدرالي الأمريكي أصدر قرار سابقاً برفع الفائدة الأمر الذي قد يؤثر سلباً على قيمة الشراء والبيع للذهب في مصر.

شبكةعيونالإخبارية

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