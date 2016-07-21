وليد ابراهيم تاريخ النشر: منذ 10 دقائق آخر تحديث: منذ 8 دقائق 8

سعر الدولار اليوم الخميس 21-7-2016 في السوق السوداء والبنوك

الدولار

سعر الدولار اليوم، استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء، اليوم الخميس 21-7-2016، على السعر المتداول أمس الأربعاء، وذلك بعد ارتفاعه في قفزة جديدة بقيمة 20 قرشا، ليسجل الدولار 11.47 جنيه للشراء و11.60 جنيه للبيع .

وقال متعاملون في السوق الموازي للعملة، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه غير ثابت ويختلف من محافظة إلى أخرى وحسب الكمية المطلوبة، متوقعين ارتفاعه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة .

سعر الدولار اليوم 21/7/2016

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي استقر خلال اليومين الماضيين، بعد تسجيله ارتفاعا قياسيا الأسبوع الماضي بدءا من يوم الأحد الماضي، ليصل إجمالى الزيادة نحو 35 مسجلا 11.55 جنيه سعر البيع .

وعلى مستوى التعاملات الرسمية بالبنوك استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 8.85 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري .

أسعار الدولار اليوم

وأشار مصدر مصرفي إلى أن هناك حالة من الغموض في السوق، خصوصا بعد التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، التي لمح فيها إلى رفع سعر الدولار وهو ما لم يحدث حتى الآن .

شبكةعيونالإخبارية

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