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الخارجية عن تطاول أردوغان: يستمر في خلط الأوراق ويمر بظروف صعبة

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الخارجية عن تطاول أردوغان: يستمر في خلط الأوراق ويمر بظروف صعبة الخارجية عن تطاول أردوغان: يستمر في خلط الأوراق ويمر بظروف صعبة

أردوغان

عقب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حوار مع قناة الجزيرة، والتي تطاول فيها مجددًا علي القيادة المصرية، بأن الرئيس أردوغان يستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأضاف أبو زيد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه من ضمن أكثر الأمور التي تختلط علي الرئيس التركي، القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من ثلاثين مليون مصري مطالبا بدعم القوات المسلحة له، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه.

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