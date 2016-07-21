مجلس الأمن يختار أمينًا عامًا للأمم المتحدة خلفًا لـ«بان كي مون»

يبدأ مجلس الأمن، اليوم الخميس، التصويت السرى لاختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة خلفًا للأمين العام الحالى بان كى مون.

وأمين عام الأمم المتحدة هو رئيس الأمانة العامة للأمم المتحدة، أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ويعد الأمين العام الحامل الرسمي لكلمة الأمم المتحدة، وقائدها الفعلي، هو أعلى منصب في الأمم المتحدة. هو عضو في الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة. عادة ما يكون متحمل هذا المنصب يتحدث بطلاقة الإنجليزية و الفرنسية.

> «بان كي مون» الأمين العام الحالي من كوريا الجنوبية، تقلد منصبه في 1 يناير 2007، وانتهت فترة ولايته الأولى في 31 ديسمبر 2011، وأعيد انتخابه بالتزكية لفترة ولاية ثانية في21 يونيو 2011.

يعين الأمين العام للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن يمكنهم استخدام الفيتو للاعتراض على مرشح للمنصب، فترة تحمل المنصب محددة ب5 سنوات قابلة للتجديد، لحد اليوم، و بإستثناء بطرس بطرس غالي الذي شغل المنصب لولاية واحدة، كل من تحمل منصب الأمين العام شغل منصبه لولايتين متتاليتين.