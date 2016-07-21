شبكة سوريا مباشر: قتلى من القوات الحكومية السورية فى تفجير نفق بحلب

قال ناشطون أن مقاتلى المعارضة السورية فجروا صباح اليوم نفقا فى أحد أحياء حلب مما أسفر عن مقتل عناصر من القوات الحكومية.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الخميس، عن شبكة سوريا مباشر تأكيدها تفجير النفق فى حى العقبة، أعقبه اشتباكات عنيفة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى فى صفوف القوات الحكومية.

وأضافت الشبكة أن المقاتلين تمكنوا من السيطرة على كتلتين من الأبنية على محور سوق الهال وفرع المرور، إضافة محاصرة مجموعتين من القوات الحكومية، حيث أسرت عناصر منهما وقتلت آخرين فى حى المشارقة.

وبحسب الشبكة التابعة للمعارضة المسلحة، فقد تمكن المقاتلون من التسلل إلى فرع حزب البعث بالقرب من ساحة سعد الله الجابرى، وتفجير عبوة ناسفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف القوات الحكومية والميليشيات التابعة له فى المنطقة.

ولاتزال المعارك مستمرة حتى اللحظة تزامنا مع غارات للطيران الحربى على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

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