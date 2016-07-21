القوات الحكومية تبدأ عملية لتحرير مديرية حرض بحجة المجاورة للسعودية

بدأت قوات الجيش والمقاومة فى مديرية حرض بعد فجر اليوم عملية عسكرية كبيرة لتحرير مدينة حرض والمناطق المحيطة بها فى محافظة حجة شمال غرب اليمن الحدودية مع السعودية

وذكر المركز الإعلامى للمنطقة فى صفحته على الفيسبوك أن طائرات دول التحالف العربى الاباتشى تشارك فى العملية العسكرية وقصفت آليات عسكرية لمليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية فى مفرق المجبر ووادى بن عبدالله بحرض كما قصفت مواقع لهم فى مديرية ميدى الساحلية المجاورة لها.

وأضاف أن مدفعية الجيش قصفت مواقع الإنقلابين بالتزامن مع العملية العسكرية الواسعة النطاق.

يذكر أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على معظم أراضى مديرية ميدى الساحلية ومنفذ ميدى البحرى بالمديرية القريب من الحدود البحرية لمنطقة جازان السعودية وتقدمت باتجاه مديرية حرض التى يوجد بها معبر حرض الحدودى مع السعودية وهو من أهم المعابر بين البلدين والذى سيطرت عليه مليشيات الحوثيين عقب دخولها صنعاء فى سبتمبر 2014..وتعمل القوات على استكمال تحرير المديريتين بعد تصاعد الاعتداءات من قبل المليشيات فى المناطق التى تسيطر عليها فى حرض باتجاه الاراضى السعودية فى الفترة الأخيرة.

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