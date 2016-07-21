ارتفاع الكولسترول قد يؤدى إلى الذبحة الصدرية أو جلطة الشريان التاجى

أكد الدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية أن هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع الكولسترول ذى الكثافة المنخفضة LDL والإصابة بالذبحة الصدرية وجلطة الشريان التاجى.

وأوضح أن هناك أدوية أوصت جمعيات القلب الأمريكية والأوروبية باستخدامها بخصوص كيفية التعامل مع ارتفاع الكولسترول منخفض الكثافة.

وأشار إلى أن مجموعات "الاستاتين" تعمل على خفض الكولسترول الضار بنسبة 50 % ، وهى المطلوبة لحماية المرضى من الذبحة الصدرية وجلطة الشريان التاجى، موضحا أن هناك علاقة بين الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب، وأنه يجب ضبط معدلات السكر فى الدم لتجنب الإصابة بأمراض القلب.

من جانبه، أكد الدكتور حمزة قابيل أستاذ أمراض القلب بطب بنها عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب على أهمية تجنب عوامل الخطورة المرتبطة بأمراض القلب لتجنب الإصابة.

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