5 أطعمة تقلل معدلات التوتر فى الحال.. الثوم أشهرها

كشف موقع بولد سكاى الهندى، أن هناك أطعمة يمكنها خفض معدلات التوتر بشكل سريع دون الحاجة إلى أى مسكنات أو أدوية.

وفى التقرير الذى نشره الموقع، أورد خمسا من هذه الأطعمة وهى كالتالى:

1- الأفوكادو: يعد الأفوكادو واحدة من أكثر الفواكه التى يمكن استخدامها فى هذا الغرض، لأنها تحتوى على عدد من العناصر الغذائية الفعالة، ويأتى على رأسها مركبات الفوليك أسيد والفيتامينات.

>2- التوت الأزرق: يحتوى التوت الأزرق على عنصر يسمى الأنثوسيانين، وهو مركب يعرف دائما بتركيبه المهدئ.

3- شاى الكاموميل: أثبتت الدراسات أن شاى الكاموميل واحد من المشروبات التى ترخى الأعصاب وتهدئ التوتر.

4- الشيكولاتة: واحدة من الأطعمة التى تحمل فى طياتها مضادات الأكسدة التى يمكن أن تقاوم الالتهابات والأوجاع فى الجسم، مما له أثر جيد على تهدئة التوتر .

>5- الثوم: أحد العناصر المهدئة لاحتوائه على نوع من مضادات الأكسدة المسمى الأليسين.

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