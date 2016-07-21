5 أطعمة تقلل معدلات التوتر فى الحال.. الثوم أشهرها

كشف موقع بولد سكاى الهندى، أن هناك أطعمة يمكنها خفض معدلات التوتر بشكل سريع دون الحاجة إلى أى مسكنات أو أدوية.إعلان - Ads إعلان - Ads
1- الأفوكادو: يعد الأفوكادو واحدة من أكثر الفواكه التى يمكن استخدامها فى هذا الغرض، لأنها تحتوى على عدد من العناصر الغذائية الفعالة، ويأتى على رأسها مركبات الفوليك أسيد والفيتامينات.
4- الشيكولاتة: واحدة من الأطعمة التى تحمل فى طياتها مضادات الأكسدة التى يمكن أن تقاوم الالتهابات والأوجاع فى الجسم، مما له أثر جيد على تهدئة التوتر .
>- 3 خطوات تحميك من أمراض القلب.. أبرزها الابتعاد عن التوتر
وفى التقرير الذى نشره الموقع، أورد خمسا من هذه الأطعمة وهى كالتالى:
1- الأفوكادو: يعد الأفوكادو واحدة من أكثر الفواكه التى يمكن استخدامها فى هذا الغرض، لأنها تحتوى على عدد من العناصر الغذائية الفعالة، ويأتى على رأسها مركبات الفوليك أسيد والفيتامينات.
>2- التوت الأزرق: يحتوى التوت الأزرق على عنصر يسمى الأنثوسيانين، وهو مركب يعرف دائما بتركيبه المهدئ.
3- شاى الكاموميل: أثبتت الدراسات أن شاى الكاموميل واحد من المشروبات التى ترخى الأعصاب وتهدئ التوتر.
4- الشيكولاتة: واحدة من الأطعمة التى تحمل فى طياتها مضادات الأكسدة التى يمكن أن تقاوم الالتهابات والأوجاع فى الجسم، مما له أثر جيد على تهدئة التوتر .
>5- الثوم: أحد العناصر المهدئة لاحتوائه على نوع من مضادات الأكسدة المسمى الأليسين.
>- 3 خطوات تحميك من أمراض القلب.. أبرزها الابتعاد عن التوتر