إزالة معوقات مشروع لـ 18عمارة بالقابوطى للإنتهاء من توصيل المرافق ببورسعيد

أكد السعيد رخا رئيس حى الضواحى ببورسعيد بأنه جارى إزالة كافة المعوقات بمشروع لـ18 عمارة بالقابوطى للانتهاء من توصيل المرافق والبنية الإساسية لـ432 وحدة سكنية بالقرب من منطقة الرحاب.

وقال رخا، فى تصريحات صحفية، بإنه كلف خالد فويله بمتابعة الحلول العاجلة التى من شأنها سرعة الانتهاء من المشروع بالتنسيق مع المقاولين والجهات المعنية بشركة الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب ومديرية الطرق والصرف الصحى لإصلاح مواسير الصرف التى حدث بها كسور نتيجة توصبل بعض المرافق.

وأضاف رخا بأن أعمال شفط المياه من الأبيار تستكمل للانتهاء منها للبدء فى أعمال رصف الطرق تمهيدا لبدء تسليم الوحدات السكنية للمستحقين.

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